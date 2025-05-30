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Самарцы пожаловались на график и переполненность дачных автобусов № 156

Жители Самары выразили недовольство работой автобусного маршрута № 156, связывающего Дом печати с остановкой «Старосемейкинские дачи».

Жители Самары выразили недовольство работой автобусного маршрута № 156, связывающего Дом печати с остановкой «Старосемейкинские дачи».

По словам пассажиров, обслуживание оставляет желать лучшего — рейсы нерегулярны, интервалы между рейсами большие, а поведение некоторых водителей вызывает претензии.

Отдельные сотрудники допускают нарушение графика движения автобусов.

Это создает серьезные неудобства для дачников, вынужденных добираться до места назначения в переполненных салонах. Об этом рассказала ГТРК «Самара».

Информация о проблемах была распространена жителями в соцсетях, на что представители Департамента транспорта Самары оперативно ответили следующим образом:

«Полученная информация незамедлительно передана перевозчику для выяснения обстоятельств и восстановления нормального функционирования маршрута. Благодарим вас за обращение.».

Стоит отметить, что проблемы с данным маршрутом особенно остро ощущаются именно летом, поскольку общественный транспорт активно используется людьми для поездок на дачи.

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