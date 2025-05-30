Ричмонд
+20°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самокатов станет больше: Красноярск пополнится новым федеральным кикшерингом

Красноярск готовится к значительному увеличению количества электросамокатов на своих улицах.

Красноярск готовится к значительному увеличению количества электросамокатов на своих улицах.

В город выходит новый федеральный кикшеринг «Яндекс», как сообщает информационное издание «Красноярск Главный» со ссылкой на заместителя начальника Госавтоинспекции края Руслана Пушкаря.

На данный момент в Красноярске уже функционируют две компании, предоставляющие услуги по аренде электросамокатов — МТС Юрент и Whoosh. В общей сложности они выставляют на улицы города около 7 тысяч электросамокатов, что позволяет жителям и туристам удобно передвигаться по городу.

С появлением нового игрока на рынке кикшеринга можно ожидать, что количество доступных электросамокатов вырастет, что, в свою очередь, сделает передвижение по Красноярску еще более комфортным и доступным для всех желающих. Однако это увеличивает и количество возможных ДТП.

Ранее рассказывали, что в Красноярске девочки на самокате сбили женщину на пешеходном переходе.