Самокатов станет больше: Красноярск пополнится новым федеральным кикшерингом

Красноярск готовится к значительному увеличению количества электросамокатов на своих улицах.
В город выходит новый федеральный кикшеринг «Яндекс», как сообщает информационное издание «Красноярск Главный» со ссылкой на заместителя начальника Госавтоинспекции края Руслана Пушкаря.
На данный момент в Красноярске уже функционируют две компании, предоставляющие услуги по аренде электросамокатов — МТС Юрент и Whoosh. В общей сложности они выставляют на улицы города около 7 тысяч электросамокатов, что позволяет жителям и туристам удобно передвигаться по городу.
С появлением нового игрока на рынке кикшеринга можно ожидать, что количество доступных электросамокатов вырастет, что, в свою очередь, сделает передвижение по Красноярску еще более комфортным и доступным для всех желающих. Однако это увеличивает и количество возможных ДТП.
Ранее рассказывали, что в Красноярске девочки на самокате сбили женщину на пешеходном переходе.