Самокатов станет больше: Красноярск пополнится новым федеральным кикшерингом

С появлением нового игрока на рынке кикшеринга можно ожидать, что количество доступных электросамокатов вырастет, что, в свою очередь, сделает передвижение по Красноярску еще более комфортным и доступным для всех желающих. Однако это увеличивает и количество возможных ДТП.