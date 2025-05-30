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За ночь над регионами России были сбиты 27 беспилотников ВСУ

Средства ПВО перехватили дроны над Белгородской и Курской областями.

Источник: Аргументы и факты

27 беспилотников ВСУ были перехвачены и уничтожены российскими системами ПВО в период с 20:00 29 мая до 7:00 30 мая, сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве пояснили, что 15 дронов было сбито над Белгородской областью, еще 12 — над Курской областью.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что в результате атаки беспилотников ВСУ в Курске ранен мужчина.

Сообщалось, что российские вертолеты нанесли ракетные удары по бронированной технике ВСУ в зоне оперативной ответственности войсковой группировки «Юг».

Танкисты группировки «Запад» нанесли удар по подземному командному пункту украинских сил в ЛНР.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявлял, что ВС РФ создают безопасную линию по всей границе Белгородской области.