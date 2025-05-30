Психолог Сурина объяснила, почему при депрессии хочется выбросить все вещи

Внезапное стремление к минимализму и расхламлению пространства может говорить не только о депрессии, но и о начале выздоровления. Об этом в комментарии aif.ru рассказала психолог Ангелина Сурина.
«Чаще всего желание выбросить что-то из дома и стремление к минимализму появляется у человека, который хочет изменить свою жизнь. Даже если он все еще в депрессии, это уже сигнал выхода из нее», — пояснила специалист.
По словам психолога, в основе таких действий может лежать разочарование в прошлом и вещах, которые напоминают о нем. Однако сам по себе факт, что человек начинает действовать — встает, разбирает вещи, оценивает их необходимость — уже означает наличие внутренней энергии и желания перемен.
«Депрессия — это состояние, когда ничего не хочется. А чтобы разобрать вещи, их нужно потрогать, подумать, выбросить — это уже действие. А за действием всегда стоит желание, и его появление — хороший знак», — добавила она.
Психолог также подчеркнула, что уборка, движение и физическая активность запускают процессы обновления, помогают включить тело и разум в работу, а значит — становятся важным элементом восстановления.
Ранее психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим также рассказала, чем отличаются мужская и женская депрессия.