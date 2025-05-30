В Свердловской области увеличился риск возникновения лесных пожаров

В регионе усилена защита лесов. Для специалистов Уральской авиабазы закуплена специальная одежда, средства защиты и экипировка. На цели выделено более 170 миллионов рублей из бюджета, всего же на защиту лесов в 2025 году направлено свыше одного миллиарда рублей. В распоряжении авиабазы более 420 единиц техники и 2800 единиц спецоборудования.