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В Свердловской области увеличился риск возникновения лесных пожаров

В регионах УрФО увеличился риск возникновения лесных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В регионах Уральского федерального округа увеличился риск возникновения лесных пожаров. Об этом сообщает сайт «Авиалесоохраны».

— В июне 2025 года прогнозируется повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности, — пишут на сайте.

Предупреждение касается северо-западной части Курганской области; западной части Тюменской области; южной и центральной частей Ханты-Мансийского автономного округа; южной, восточной и центральной частей Свердловской области; а также северо-восточной части Челябинской области.

Важную роль в предотвращении пожаров играет соблюдение жителями регионов правил пожарной безопасности.

Напомним, что на территории Свердловской области с 19 апреля введён особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, приготовление шашлыков, сжигание мусора и сухой травы.

В регионе усилена защита лесов. Для специалистов Уральской авиабазы закуплена специальная одежда, средства защиты и экипировка. На цели выделено более 170 миллионов рублей из бюджета, всего же на защиту лесов в 2025 году направлено свыше одного миллиарда рублей. В распоряжении авиабазы более 420 единиц техники и 2800 единиц спецоборудования.