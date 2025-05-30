«Передышка от дождей и +26». Синоптики дали прогноз на начало лета в Беларуси

В Белгидромет сказали, каким будет начало лета в Беларуси, пишет БелТА.
Так, дождями в Беларуси завершится весна — 30 и 31 мая пройдут дожди, а местами — грозы. Максимальные дневные температуры установятся около +23 — +24 градусов. А уже в воскресенье наступит лето.
— В первый день календарного лета погода ненадолго возьмет передышку от дождей, — прокомментировали синоптики.
В воскресенье, 1 июня, в стране будет преимущественно без осадков. В ночные часы +6 — +13 градусов, а днем средние температуры на уровне +17 — +24 градуса, но в западных районах воздух прогреется и до +26.
Увы, уже в понедельник, 2 июня, Беларусь попадет под поля фронтальной облачности, и снова задождит. Высока вероятность гроз. Ночью и утром — от +8 до +16. А днем потеплеет до 26 градусов.
Дожди и даже сильные осадки местами прогнозируются и на вторник, 3 июня. В темное время суток температуры будут опускаться до +9 — +16 градусов, воздух днем прогреется до +17 — +24 градусов — теплее будет на западе.
И также с дождями ожидается среда, 4 июня: кратковременные дожди, грозы, местами — слабый туман. Ночи станут чуть холоднее — от +6 до +13 градусов, а днем термометры покажут +19 — +26 градусов в зависимости от региона.
Также в Белгидромете предупредили о густых туманах в начале лета.
— В ночные и утренние часы во влажном воздухе местами по стране будут сгущаться туманы. Видимость в тумане может ухудшаться до 500 метров и менее, — уточнили синоптики.
Между тем синоптики сказали, какая погода будет летом 2025 года в Беларуси: «В июне тепло, в июле сухо и жарко, в августе — берем лейки».
Также Минтруда сказало, что ряд белорусов получили право бесплатного оздоровления в санаториях.