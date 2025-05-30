В Иркутской области более 250 тысяч семей получают материальную поддержку

В Приангарье родители более 250 тысяч детей пользуются различными мерами государственной поддержки. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Социального фонда России по Иркутской области, среди них — пособия, связанные с беременностью, родами и уходом за ребенком, а также программа материнского капитала.
Поддержка начинается уже на этапе ожидания ребенка. Работающие женщины могут оформить пособие по беременности и родам, размер которого зависит от их среднего заработка за два предыдущих года. В 2025 году максимальная сумма выплаты за 140 дней декретного отпуска составляет 794 тысячи. С начала года такое пособие получили около 4,5 тысяч будущих мам.
— При рождении ребенка каждая семья имеет право на единовременную выплату в размере 32 тысяч для южных районов области и 35 тысяч — для северных. В текущем году эту поддержку уже получили более пяти тысяч родителей. Такая же сумма положена при усыновлении, — говорится в сообщении Соцфонда.
Для семей с детьми до полутора лет предусмотрено ежемесячное пособие по уходу. В Иркутской области его получают 16,5 тысяч родителей. Выплата может быть оформлена не только на мать или отца, но и на других родственников, фактически осуществляющих уход. Для работающих людей размер пособия составляет 40% от среднего заработка, но не более 68 тысяч в месяц. Неработающим родителям выплачивается 12 тысяч в южных районах и 13 тыс. — в северных.
Семьи с низким доходом могут претендовать на единое пособие. Его размер варьируется от 50% до 100% от регионального прожиточного минимума, который составляет от 8,5 до 17 тысяч рублей на юге области и от 11 до 22 тысяч — на севере. Сейчас эту помощь получают около пяти тысяч беременных женщин и родители почти 222 тысяч детей.
Особой популярностью у семей Приангарья пользуется программа материнского капитала. В 2025 году его размер составляет 912 162 рубля: 690 266 рублей при рождении первого ребенка и 221 895 рублей — второго. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, пенсионные накопления матери или другие предусмотренные законом цели. С начала года сертификаты получили пять тысяч семей региона.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что медицинский десант будет работать два раза в год в Бодайбинском районе.