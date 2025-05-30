В Иркутской области более 250 тысяч семей получают материальную поддержку

Для семей с детьми до полутора лет предусмотрено ежемесячное пособие по уходу. В Иркутской области его получают 16,5 тысяч родителей. Выплата может быть оформлена не только на мать или отца, но и на других родственников, фактически осуществляющих уход. Для работающих людей размер пособия составляет 40% от среднего заработка, но не более 68 тысяч в месяц. Неработающим родителям выплачивается 12 тысяч в южных районах и 13 тыс. — в северных.