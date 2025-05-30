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Силы ПВО за ночь уничтожили 27 украинских беспилотников над Россией

В ночь на 30 мая средства ПВО уничтожили 15 БПЛА над Белгородской областью и 12 дронов над Курской.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку украинских беспилотников. Согласно официальному сообщению Министерства обороны РФ, в ночь с 29 на 30 мая было перехвачено и уничтожено 27 вражеских БПЛА самолётного типа.

«В период с 20:00 мск 29 мая до 07:00 30 мая текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении ведомства.

Воздушные цели были ликвидированы над приграничными регионами: 15 дронов сбито в небе над Белгородской областью, ещё 12 — над Курской областью.

Накануне стало известно, что российские войска освободили три населенных пункта. Бойцы группировки войск «Запад» взяли под контроль село Строевка в Харьковской области. Группировка «Юг» также освободила Гнатовку в ДНР, а «Центр» успешно завершил операцию по освобождению села Шевченко Первое.