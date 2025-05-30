Силы ПВО за ночь уничтожили 27 украинских беспилотников над Россией

Накануне стало известно, что российские войска освободили три населенных пункта. Бойцы группировки войск «Запад» взяли под контроль село Строевка в Харьковской области. Группировка «Юг» также освободила Гнатовку в ДНР, а «Центр» успешно завершил операцию по освобождению села Шевченко Первое.