Самарские пляжи оборудуют к открытию купального сезона до 15 июня

Жители региона, вдохновленные жаркой погодой, уже готовы начать купальный сезон, несмотря на то, что календарное лето еще не наступило.
Температура воды в Волге приближается к комфортной отметке.
Однако официально пляжный сезон в областной столице еще не открыт. Это означает, что водолазы еще не проверили дно водоема, а береговая линия не оборудована необходимыми удобствами: кабинками для переодевания, лавочками, урнами и туалетами.
В администрации Самары сообщили, что после снижения уровня воды в Саратовском водохранилище начнется очистка городских пляжей от мусора и топняка.
Завоз песка будет осуществлен после согласования с надзорными ведомствами, включая Управление Роспотребнадзора по Самарской области, Волго-Камское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству и Государственную инспекцию по маломерным судам региона.
После этого на пляжах установят необходимое оборудование. Об этом сообщает SOVAINFO.RU.
Все эти работы планируется завершить к 15 июня, тогда на пляжах также начнут работу спасатели.
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