Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарские пляжи оборудуют к открытию купального сезона до 15 июня

Жители региона, вдохновленные жаркой погодой, уже готовы начать купальный сезон, несмотря на то, что календарное лето еще не наступило.

Жители региона, вдохновленные жаркой погодой, уже готовы начать купальный сезон, несмотря на то, что календарное лето еще не наступило.

Температура воды в Волге приближается к комфортной отметке.

Однако официально пляжный сезон в областной столице еще не открыт. Это означает, что водолазы еще не проверили дно водоема, а береговая линия не оборудована необходимыми удобствами: кабинками для переодевания, лавочками, урнами и туалетами.

В администрации Самары сообщили, что после снижения уровня воды в Саратовском водохранилище начнется очистка городских пляжей от мусора и топняка.

Завоз песка будет осуществлен после согласования с надзорными ведомствами, включая Управление Роспотребнадзора по Самарской области, Волго-Камское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству и Государственную инспекцию по маломерным судам региона.

После этого на пляжах установят необходимое оборудование. Об этом сообщает SOVAINFO.RU.

Все эти работы планируется завершить к 15 июня, тогда на пляжах также начнут работу спасатели.

Розыгрыш уникальных призов для подписчиков «МК в Самаре» в Telegram и Дзене до 1 июня!