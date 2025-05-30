Новосибирский суд оставил экс-министра Гончарова в СИЗО до 12 июля

Новосибирский областной суд отказался изменить меру пресечения для бывшего министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Андрея Гончарова. Решение оставить его под стражей подтвердилось после рассмотрения апелляции, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.
30 мая 2025 года судьи проверили материалы дела и доводы защиты, которая настаивала на замене ареста на домашний. Основанием для заключения Гончарова под стражу стало обвинение в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, в 2023—2024 годах министр сократил объемы поставок по госконтракту, перечислив при этом 95 млн рублей подрядчику. Центральный районный суд Новосибирска ранее постановил арестовать его до 12 июля.
Апелляционная коллегия не нашла оснований для смягчения меры пресечения. Гончаров остается в СИЗО, пока расследование продолжается.