Ксения Собчак полностью погасила долг по штрафу ГИБДД

Ранее стало известно, что телеведущая не оплатила квитанции за первый квартал 2025 года, которые шли на юридический адрес ее заведения в Санкт-Петербурге под названием Veter. Ресторан Ксении Анатольевны работает под юридическим лицом ООО «Манила», его долг перед налоговой составил 469 тысяч рублей.