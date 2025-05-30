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Ксения Собчак полностью погасила долг по штрафу ГИБДД

Собчак погасила долг в 10 тысяч рублей за неуплату штрафа.

Источник: Комсомольская правда

Журналистка Ксения Собчак полностью погасила задолженность по штрафу ГИБДД, которая ранее привела к дополнительным судебным санкциям. Согласно данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ и судебным документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, на 28 мая у неё не осталось неоплаченных штрафов.

В середине апреля суд назначил Собчак административный штраф в размере 10 тысяч рублей за неуплату первоначального штрафа ГИБДД в 750 рублей. Как следует из материалов дела, просроченная задолженность образовалась из-за несвоевременного внесения платежа.

Ранее стало известно, что телеведущая не оплатила квитанции за первый квартал 2025 года, которые шли на юридический адрес ее заведения в Санкт-Петербурге под названием Veter. Ресторан Ксении Анатольевны работает под юридическим лицом ООО «Манила», его долг перед налоговой составил 469 тысяч рублей.