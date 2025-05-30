Работы на сетях оставят без электричества порядка 40 улиц Краснодара

Так, с 9:00 до 12:00 электричество отключат по адресам: ул. Чекистов пр., 31, 31/3; ул. Лавочкина, 10, 13, 15/1, 22, 34; ул. Суворова 1−17, 2−16; ул. Тракторный пер. 6, 1−17; ул. Гудимы 24, 33, 1−17, 14−16. А с 9:00 до 13:00 по ул. Петина Архитектора, 18/1, 18/2, 18/3.



С 9:00 до 15:00 подачу ресурса приостановят по следующим улицам: ул. Плиева 42−56, 33−57; ул. Кирова 93,129−151,134−156; ул. Раздольная 52−58, 51−69; ул. Островная 1−21, 2−22; ул. Яна Полуяна 21; ул. Ковалева 22; ул. Беговая 11; ул. Покрышкина 25; ул. Парковая 3, 5, 4−38; ул. Гагарина 141, 147−149; ул. Передерия 112−150, 145−159, 163−177; ул. Бабушкина 75−93, 80−92; ул. Луговой пр. 23−35, 16−28; ул. Герцена 136−148, 229−241; ул. Рылеева 102−116, 85−101; ул. Власова 129−157; ул. Энгельса 128−148,149−163; ул. Котовского 90−94.



С 9:00 до 17:00 света не будет у горожан, проживающих по адресам: ул. Волгоградская 139; ул. Путейская 2, 4, 5; ул. Неустроева 27; ул. Стадионная 28, 29/1, 44, 49−51; ул. Спасская 2−28, 1−25, 31; ул. Воскресенская 2−54, 1−53; ул. 2 Целиноградская 38.



Также с 13:00 до 17:00 отключения затронут улицы: ул. Суворовский пер. 2−8, 1−17; ул. Суворова 1−55, 2−38; ул. Демченко 101−107, 60−62; ул. Новый пер. 58−60; ул. Гоголя 67−75; ул. Фадеева 156−214, 267; ул. Садовый пер. 2−8, 1−7; ул. Гоголя, 77; ул. Комсомольская 132−136,155−161.