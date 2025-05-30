В Башкирии туристов призывают прятать колбасу и сгущенку, чтобы не попасть в лапы медведей

Специалисты рассказали жителям и гостям республики, как выжить, если они все-таки столкнулись с косолапым.
Трагический случай произошел в начале мая в деревне Шарипово Абзелиловского района. 70-летний мужчина пострадал от нападения хозяина леса. Сельчанин собирал в лесу чагу и неожиданно повстречался с диким зверем.
В крайне тяжелом состоянии мужчину привезли в Белорецкую ЦРКБ. Врачи диагностировали у него множественные переломы и рваные раны. Хирурги оперировали пострадавшего более шести часов. Две недели медики боролись за его жизнь, но он скончался в реанимации.
В другие выходные едва не закончилась трагедией встреча с топтыгиным 20 туристов из Магнитогорска на Малиновой горе в Белорецком районе. Среди них были и двое девятилетних детей. Пока гости любовались красотами башкирской природы и фотографировались, навстречу им вышел медведь. Спасательная операция завершилась благополучно, и никто не пострадал.
Опытный путешественник и фотограф Олег Чегодаев говорит, что медведь — животное очень хитрое, сложное, со своим характером и настроением.
— Ты никогда не знаешь, как он на тебя отреагирует, — отмечает он. — За свою туристическую жизнь я встречал их около 50 раз. Да, медведи опасные дикие животные, но опаснее — клещи и мыши, которые приносят геморрагическую лихорадку. Безопасная встреча та, которая не состоялась. В целом на Урале медведи воспитанные. Нападают на охотников, грибников, но на туристов — нет. При виде охотников они защищаются. Грибники ведут себя тихо и незаметно, могут неожиданно на него выйти и напугать. Часто это происходит рядом с населенными пунктами.
По словам эксперта, если зверь вышел к людям, то это уже ненормально. Значит у него какие-то проблемы в голове, раз он не боится человека.
Специалисты природного парка «Иремель» утверждают, что каждая встреча с этим зверем — индивидуальна. Поэтому невозможно выработать единый список правил, который гарантировал бы защиту и безопасность.
— В лесу шумите, пойте, громко разговаривайте или привяжите колокольчик к своему рюкзаку, — советуют они. — Если возможно, путешествуйте вместе с группой. Избегайте густых кустов, зарослей, буреломов. Всегда давайте медведю знать, что вы здесь.
При этом ни в коем случае нельзя создавать помойки и склады пищевых отбросов в местах отдыха, на привалах и маршрутах. Хищника привлекают запахи колбасы, сыра и копченостей. Их они могут учуять за километры. Несмотря на то, что медведь питается корешками, ягодами и орехами, он не прочь отведать тушенку, сгущенку и другие вкусняшки. Попробовав такую еду хоть раз, он будет искать ее годами. Был случай десять лет назад, когда явившийся на запах колбасы медведь искалечил двух женщин в Ергаках.
— Все продукты на ночь надо убирать подальше от лагеря на расстояние не меньше 300 метров, — советуют специалисты. — Можно упаковать припасы в плотные мешки и подвесить на высоту 4−5 метров. Все пищевые отходы сразу сжигать и не оставлять у палаток.
Также нельзя ни при каких обстоятельствах приближаться к останкам павших животных, местам, где находится мертвая рыба. Чтобы не повстречаться с медведями, не стоит пользоваться его тропами.
При виде медведя нельзя поворачиваться к нему спиной, нужно медленно и осторожно отступать, держа его в поле зрения. При этом можно переговариваться лучше низким и спокойным голосом. Так он должен понять, что люди — не добыча.
— И еще: никогда не прикармливайте медвежат, не приманивайте, чтобы сфотографировать. Рано или поздно это закончится гибелью людей и отстрелом животного, — констатируют эксперты.