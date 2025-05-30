В Башкирии туристов призывают прятать колбасу и сгущенку, чтобы не попасть в лапы медведей

— Ты никогда не знаешь, как он на тебя отреагирует, — отмечает он. — За свою туристическую жизнь я встречал их около 50 раз. Да, медведи опасные дикие животные, но опаснее — клещи и мыши, которые приносят геморрагическую лихорадку. Безопасная встреча та, которая не состоялась. В целом на Урале медведи воспитанные. Нападают на охотников, грибников, но на туристов — нет. При виде охотников они защищаются. Грибники ведут себя тихо и незаметно, могут неожиданно на него выйти и напугать. Часто это происходит рядом с населенными пунктами.