Начавшаяся магнитная буря продолжается более 17 часов

— (Магнитная буря — прим. «ВМ») так и ни разу не прервалась и продолжается на текущий момент без остановки уже более 17 часов. На обстановку давят одновременно очень высокая скорость солнечного ветра, а также так называемая северная ориентация межпланетного магнитного поля, — указали на сайте лаборатории.