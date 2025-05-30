Начавшаяся магнитная буря продолжается более 17 часов

Магнитная буря, которая началась ночью в четверг, 29 мая, продолжается без перерывов уже более 17 часов. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСИЗФ РАН.
— (Магнитная буря — прим. «ВМ») так и ни разу не прервалась и продолжается на текущий момент без остановки уже более 17 часов. На обстановку давят одновременно очень высокая скорость солнечного ветра, а также так называемая северная ориентация межпланетного магнитного поля, — указали на сайте лаборатории.
При этом ученые добавили, что пока неизвестно, когда буря пойдет на спад.
Ранее там сообщили, что скорость потоков раскаленной солнечной плазмы может дойти до 700−800 километров в секунду и серьезно раскачать геомагнитное поле планеты. Специалисты уточняли, что при этом к текущему моменту активность звезды стала постепенно снижаться.
Нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова рассказала, что магнитные бури могут спровоцировать мигрень. Также у людей могут проявляться бессонница, повышение внутричерепного и артериального давления.