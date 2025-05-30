Жительница Перми приговорена к длительному сроку за покушение на сбыт наркотиков

В январе 2025 года подсудимая и ее подельник, уголовное дело в отношении которого также выделено в отдельное производство, оборудовали более 70 тайников с закладками в разных местах в Перми, Чусовом и Лысьве. Но довести задуманное до конца не удалось, так как соучастников задержали сотрудники полиции. Наркотические средства изъяты из незаконного оборота.