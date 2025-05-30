Жительница Перми приговорена к длительному сроку за покушение на сбыт наркотиков

Чусовской городской суд Пермского края вынес приговор жительнице Перми. Женщина признана виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием интернета, группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере, а также покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном с использованием интернета, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
Суд установил, что фигурантка купила у неустановленных лиц, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, наркотическое средство с целью дальнейшего сбыта. Наркотик был расфасован на более мелкие партии и хранился в квартире.
В январе 2025 года подсудимая и ее подельник, уголовное дело в отношении которого также выделено в отдельное производство, оборудовали более 70 тайников с закладками в разных местах в Перми, Чусовом и Лысьве. Но довести задуманное до конца не удалось, так как соучастников задержали сотрудники полиции. Наркотические средства изъяты из незаконного оборота.
Суд приговорил виновную к 15 годам в колонии общего режима со штрафом 300 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.