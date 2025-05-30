Эксперты обсудили ситуацию с капитальным ремонтом в Самарской области

Замминистра энергетики и ЖКХ Самарской области Эдуард Гафиятуллин отметил, что в регионе выполнена реконструкция более 7 тысяч домов. Однако дефицит финансирования достигает 40%, поэтому ежегодно выделяются средства из регионального бюджета около 2,5 миллиардов рублей.