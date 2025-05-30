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Эксперты обсудили ситуацию с капитальным ремонтом в Самарской области

Замминистра энергетики и ЖКХ Самарской области Эдуард Гафиятуллин отметил, что в регионе выполнена реконструкция более 7 тысяч домов.

Замминистра энергетики и ЖКХ Самарской области Эдуард Гафиятуллин отметил, что в регионе выполнена реконструкция более 7 тысяч домов. Однако дефицит финансирования достигает 40%, поэтому ежегодно выделяются средства из регионального бюджета около 2,5 миллиардов рублей.

Представитель Фонда капитального ремонта Анна Чижикова информировала, что к концу 2025 года планируется завершить ремонт 1360 домов, уже закончены работы в 236 домах. Уровень сбора взносов составил 95,2%.

Экспертиза показала, что основной проблемой остается нехватка финансовых ресурсов для полноценного исполнения региональной программы капремонта.

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