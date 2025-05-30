Белоруска Виктория Азаренко проиграла американке Кенин в матче «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко покинула турнир «Ролан Гаррос» во Франции. Белоруска вылетела из борьбы на стадии 1/32 финала.
Так, неудачным для белоруски стал матч против американской соперницы, теннисистки Софии Кенин (30-я строчка мирового рейтинга). Со старта поединка Виктория Азаренко вела в счете 5:3, но затем уступила свою подачу, а также потерпела поражение в тай-брейке. Матч, длившийся 2 часа 1 минуту, закончился со счетом 6:7, 4:6 в пользу американки.
Таким образом Виктория Азаренко завершила выступление на «Ролан Гаррос». К слову, счет в личных встречах Азаренко и Кенин сравнялся и стал 2 — 2.
Напомним, призовой фонд открытого чемпионата Франции в этом году составляет 56,3 миллиона евро, победители в одиночном разряде у мужчин и женщин заработают по 2,55 миллиона евро и по 2000 рейтинговых очков.
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Между тем синоптики сказали, какая погода будет летом 2025 года в Беларуси: «В июне тепло, в июле сухо и жарко, в августе — берем лейки».