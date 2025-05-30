Белоруска Виктория Азаренко проиграла американке Кенин в матче «Ролан Гаррос»

Так, неудачным для белоруски стал матч против американской соперницы, теннисистки Софии Кенин (30-я строчка мирового рейтинга). Со старта поединка Виктория Азаренко вела в счете 5:3, но затем уступила свою подачу, а также потерпела поражение в тай-брейке. Матч, длившийся 2 часа 1 минуту, закончился со счетом 6:7, 4:6 в пользу американки.