Правительство Японии отказалось комментировать встречу вдовы Абэ и Путина

Японское правительство официально заявило об отсутствии своего участия в организации поездки Акиэ Абэ, вдовы бывшего премьер-министра Японии, в Россию. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси, комментируя ее встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
Хаяси подтвердил, что власти Японии знают о состоявшейся 29 мая встрече в Москве, но не поддерживали контактов с Акиэ Абэ по этому поводу. Он подчеркнул, что правительство не намерено давать какие-либо оценки этому визиту.
При этом представитель кабмина напомнил о действующем в Японии предупреждении третьего уровня, рекомендующем гражданам воздерживаться от любых поездок в Россию.
«Правительство распространило предупреждение третьего уровня для всей России, что означает избегать поездок. Мы призываем людей воздерживаться от поездок в Россию», — заключил он.
Как сообщал KP.RU ранее, в ходе беседы Путин подчеркнул, что в период премьерства Синдзо Абэ Россия и Япония значительно продвинулись в направлении мирного урегулирования, однако в настоящее время ситуация изменилась.