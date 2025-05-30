Популярный певец и экс-террорист задолжал большую сумму по кредитам и налогам

У Шарлота нашли долги по налогам и кредитам на 240 тысяч рублей.
Певец и блогер Эдуард Шарлот задолжал по кредитам и налогам более 240 тысяч рублей. Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах. Месяц назад Шарлот был исключен из реестра экстремистов и террористов, куда был внесен еще в 2023 году за оправдание нацизма.
«Задолженность [у Шарлота] есть. Речь идет о неоплаченных кредитах, а также налогах и сборах. Сейчас сумма превышает 240 тыс. рублей», — уточнил собеседник в беседе с ТАСС.
В отношении Шарлота с апреля 2024 года по май 2025 года открыто три исполнительных производства. Из них одно связано с невыплаченными кредитными платежами на сумму более 135 тысяч рублей, еще два — с взысканиями налогов, сборов и начисленных пеней почти на 106 тысяч рублей.
Ранее Эдуард Шарлот был признан виновным в реабилитации нацизма, а также в нарушение права на свободу совести и вероисповедания. Он приговорен к 5,5 года колонии-поселения. В 2023 году он был включен в реестр экстремистов и террористов, откуда был исключен в апреле 2025 года. Шарлот также проходил обвиняемым по статьям о возбуждении ненависти и уничтожении официальных документов, однако уголовное преследование по этим эпизодам было прекращено из-за отсутствия состава преступления.