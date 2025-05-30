Популярный певец и экс-террорист задолжал большую сумму по кредитам и налогам

Ранее Эдуард Шарлот был признан виновным в реабилитации нацизма, а также в нарушение права на свободу совести и вероисповедания. Он приговорен к 5,5 года колонии-поселения. В 2023 году он был включен в реестр экстремистов и террористов, откуда был исключен в апреле 2025 года. Шарлот также проходил обвиняемым по статьям о возбуждении ненависти и уничтожении официальных документов, однако уголовное преследование по этим эпизодам было прекращено из-за отсутствия состава преступления.