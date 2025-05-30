Во Владивостоке таксист-мигрант вёл себя неприлично и угрожал пассажирке

Напомним, в сентябре 2024 года 34-летний водитель такси во время поездки из Владивостока в Артём приставал к пассажирке и не позволял ей выйти из автомобиля. Мужчину задержали при попытке скрыться за пределами РФ в аэропорту Новосибирска. Прокуратура утвердила законность решения о возбуждении уголовного дела против мужчины по статье 127 часть 2 пункт «в» УК РФ, предусматривающей наказание за незаконное лишение свободы с применением насилия. На основании позиции прокурора суд определил для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Процесс расследования данного уголовного дела находится под контролем прокуратуры.