Во Владивостоке таксист-мигрант вёл себя неприлично и угрожал пассажирке

Следственный комитет по Приморью возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего водителя такси, подозреваемого в непристойных действиях и угрозе убийством в адрес несовершеннолетней пассажирки, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Следкома Приморья.
По данным из открытых источников, 17-летняя девушка заявила, что водитель вёл себя агрессивно, угрожал ей, делал непристойные намёки и попытался схватить за руку. Девушка успела покинуть автомобиль и обратилась в полицию.
Водителя, который является иностранным гражданином, задержали. Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу. Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 3 статьи 132 и части 1 статьи 119 УК РФ.
Напомним, в сентябре 2024 года 34-летний водитель такси во время поездки из Владивостока в Артём приставал к пассажирке и не позволял ей выйти из автомобиля. Мужчину задержали при попытке скрыться за пределами РФ в аэропорту Новосибирска. Прокуратура утвердила законность решения о возбуждении уголовного дела против мужчины по статье 127 часть 2 пункт «в» УК РФ, предусматривающей наказание за незаконное лишение свободы с применением насилия. На основании позиции прокурора суд определил для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Процесс расследования данного уголовного дела находится под контролем прокуратуры.