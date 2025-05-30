Выяснилось, как бубонная чума адаптировалась к выживанию

Эксперты изучили сотни образцов Y. pestis, начиная от останков жертв средневековых пандемий и заканчивая современными штаммами. Они установили, что ключевую роль в выживании и изменении агрессивности бактерии играл ген pla. Он помогает чумной палочке незаметно проникать через иммунную защиту к лимфатическим узлам, а затем распространяться по организму. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.