В Хабаровске широко отметят национальный праздник Ысыах 1 июня

После официальной части в парке будут организованы спортивные соревнования по мас-рестлингу и борьбе хапсагай. Кроме того, для всех желающих организуют интерактивную площадку с мастер-классами и показом тематических фильмов, а также выставку-ярмарку изделий мастеров народных промыслов.