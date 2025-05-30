В Хабаровске широко отметят национальный праздник Ысыах 1 июня

В Хабаровске 1 июня 2025 года пройдёт традиционный якутский национальный праздник Ысыах, сообщил комитет по внутренней политике правительства Хабаровского края.
Торжественные мероприятия пройдут с 12:00 до 16:00 в парке культуры и отдыха «Динамо». Гостей ждут ритуально-обрядовые выступления, яркая концертная программа с участием творческих коллективов из Республики Саха (Якутия) и Хабаровска, а также национальные хороводы.
После официальной части в парке будут организованы спортивные соревнования по мас-рестлингу и борьбе хапсагай. Кроме того, для всех желающих организуют интерактивную площадку с мастер-классами и показом тематических фильмов, а также выставку-ярмарку изделий мастеров народных промыслов.
Ысыах — главный праздник якутов, отмечаемый 1 июня. Он символизирует изобилие — дословный перевод слова «ысыах» на русский язык — и тесно связан с культом солнечных божеств и плодородия. В последние годы его древние обряды, отражающие богатство национальной культуры и единение с природой, привлекают тысячи людей.