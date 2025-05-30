Чешский суд приговорил к семи месяцам условно и трехлетнему запрету педагогической деятельности учительницу Мартину Беднаржову за высказанное мнение о ситуации по украинскому конфликту.
Уточняется, что на уроке литературы в восьмом классе в одной из школ Праги женщина высказалась об украинском кризисе. При этом ее слова полностью совпали с официальной позицией России. Это не устроило учеников, которые сняли высказывания учительницы на телефон.
При этом суд района Прага-6 уже рассматривал уголовное дело женщины и снял с нее обвинения. Позже пражский городской суд подтвердил это решение, однако Верховный суд вернул дело на повторное рассмотрение в январе 2025 года, передает агентство ČTK.
Ранее украинский актер Богдан Бенюк призвал бить детей прутом за использование русского языка. Он добавил, что в детях нужно «воспитывать гордость» за украинский язык и страну. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что своим призывом бить детей за использование русского языка Бенюк еще раз доказал необходимость денацификации Украины.