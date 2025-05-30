В Волгоградской области с 1 сентября запретят продажу алкоголя в МКД

В 2024 году был принят федеральный закон, разрешающий органам власти регионов ограничивать торговлю алкоголем на первых этажах МКД. Теперь, согласно новому региональному закону, продажа алкоголя в жилых домах с торца или с обратной стороны фасада будет запрещена только с 23.00 до 10.00.