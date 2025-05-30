В Волгоградской области с 1 сентября запретят продажу алкоголя в МКД

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, с 1 сентября 2025 года в Волгоградской области будет установлен запрет на розничную продажу алкоголя в точках общепита, которые находятся в МКД, если вход для посетителей расположен со стороны подъездов.
Решение было принято в связи с многочисленными обращениями жителей МКД, жалующихся на шум ночью и нарушение общественного порядка около подобных заведений.
В 2024 году был принят федеральный закон, разрешающий органам власти регионов ограничивать торговлю алкоголем на первых этажах МКД. Теперь, согласно новому региональному закону, продажа алкоголя в жилых домах с торца или с обратной стороны фасада будет запрещена только с 23.00 до 10.00.
А в праздничные дни по-прежнему в Волгоградской области действует полный запрет на розничную продажу алкогольных напитков торговыми предприятиями. Это 25 января, 1 июня, 1 сентября и день завершения учебного года.