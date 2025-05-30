В КФУ научились контролировать зарождение наноразмерных полостей в металлических сплавах

КАЗАНЬ, 30 мая. /ТАСС/. Ученые КФУ научились контролировать процесс зарождения наноразмерных полостей в металлических сплавах. Полученные ими новые выражения позволяют точно определить критический размер полостей и энергию, которая затрачивается на их формирование, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Учеными кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов Института физики Казанского федерального университета выполнено детальное исследование механизмов зарождения наноразмерных трещин в аморфных металлических сплавах в условиях внешнего отрицательного давления, при котором материал испытывает всестороннее расширение», — говорится в сообщении.
Исследование выполнено на примере бинарных металлических сплавов Cu64.5Zr35.5 и Ni62Nb38, которые относятся к классу материалов, способных формировать объемные металлические стекла.
«Изучение начальных стадий процесса разрушения материалов является важной задачей как для фундаментальной, так прикладной науки. В настоящее время не существует общепринятой теории, описывающей начальные стадии формирования очагов разрушения. Нами получены совершенно новые результаты, которые вносят понимание в то, каким образом зарождаются очаги разрушения», — приводятся в сообщении слова заведующего кафедрой вычислительной физики и моделирования физических процессов, профессора Анатолия Мокшина.
По словам доцента кафедры Булата Галимзянова, с практической точки зрения, полученные результаты могут быть использованы при разработке методов, позволяющих контролировать или предотвращать образование трещин в материалах. Это в свою очередь способствует развитию такого перспективного направления, как разработка материалов, способных к «самозалечиванию» очагов трещин при определенных условиях среды. Такие материалы обладают повышенной устойчивостью к усталости и позволяют существенно продлить срок службы изделий.
Полученные результаты вносят вклад в понимание общих закономерностей формирования очагов разрушения, что позволяет развивать единое теоретическое описание процессов образования полостей (трещин) в аморфных материалах. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Non-Crystalline Solids.