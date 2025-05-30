В КФУ научились контролировать зарождение наноразмерных полостей в металлических сплавах

По словам доцента кафедры Булата Галимзянова, с практической точки зрения, полученные результаты могут быть использованы при разработке методов, позволяющих контролировать или предотвращать образование трещин в материалах. Это в свою очередь способствует развитию такого перспективного направления, как разработка материалов, способных к «самозалечиванию» очагов трещин при определенных условиях среды. Такие материалы обладают повышенной устойчивостью к усталости и позволяют существенно продлить срок службы изделий.