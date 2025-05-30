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Новосибирцы массово бросают курить: 21 600 человек за год

Специалисты отмечают, что даже краткая консультация увеличивает шансы бросить курить на 9%.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области зафиксирован резкий рост интереса к услугам кабинетов отказа от курения. За 2024 год в них обратились более 21,6 тыс. человек, что вдвое превышает показатели предыдущего года, сообщили в областном правительстве.

На пресс-конференции 29 мая, приуроченной ко Всемирному дню без табака, представители здравоохранения рассказали о методах борьбы с никотиновой зависимостью. Замминистра здравоохранения Лада Шалыгина подчеркнула, что профилактика курения в регионе ведётся межведомственно.

Специалисты отмечают, что даже краткая консультация увеличивает шансы бросить курить на 9%. При углублённом обследовании с индивидуальным подходом эффективность возрастает до 16%, а с применением медикаментов — до 40,8%. Наибольший результат (51%) даёт комплексная терапия с участием психологов.

В регионе работает 41 специализированный кабинет, оснащённый диагностическим оборудованием. Главный специалист по медпрофилактике Марина Фомичёва уточнила, что они созданы на базе центров здоровья, наркологических и профилактических кабинетов.

Заведующий оргметодотделом наркодиспансера Равиль Теркулов напомнил, что никотин вызывает серьёзную психологическую зависимость. Мероприятия ко Всемирному дню без табака включают акцию «Освободим Россию от табачного дыма! — 2025».