Бэнкси скрыл местоположение своей новой работы с маяком

16 марта издание The New York Post сообщило, что строители снесли заброшенный дом с рисунком Бэнкси на его стене. На заколоченном окне дома он изобразил мальчика, раздвигающего занавески из двух листов гофрированного металла. Из-за одной из них при этом выглядывал кот.