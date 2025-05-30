В Омске ограничат движение по улице Ермака на четыре с половиной месяца

В связи с проведением ремонтных работ на подземных инженерных коммуникациях тепловых сетей в Омске будет временно прекращено движение транспортных средств по улице Ермака. Ограничения вступят в силу с 8:00 1 июня и продлятся до 20:00 15 октября 2025 года.