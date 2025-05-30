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В Омске ограничат движение по улице Ермака на четыре с половиной месяца

Органичение связано с ремонтными работами на тепловых сетях.

Источник: Комсомольская правда

В связи с проведением ремонтных работ на подземных инженерных коммуникациях тепловых сетей в Омске будет временно прекращено движение транспортных средств по улице Ермака. Ограничения вступят в силу с 8:00 1 июня и продлятся до 20:00 15 октября 2025 года.

Закрытый участок дороги располагается от дома № 182 по улице Богдана Хмельницкого до дома № 163 по улице 9-я Линия. Для автомобилистов предложены альтернативные маршруты объезда: по улицам Ипподромная, 8-я Линия, 1905 года и Богдана Хмельницкого.

Администрация города Омска призывает участников дорожного движения строго соблюдать требования временно установленных дорожных знаков и сигналы регулировщиков. Пешеходам рекомендуется проявлять повышенную осторожность и соблюдать меры личной безопасности в зоне проведения работ.

Ремонтные работы направлены на модернизацию тепловых сетей и улучшение качества городской инфраструктуры.