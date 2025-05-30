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В Тольятти полиция задержала женщину по подозрению в хранении наркотиков

Сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Тольятти задержана 42-летняя женщина, ранее судимая за аналогичные преступления.

Сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Тольятти задержана 42-летняя женщина, ранее судимая за аналогичные преступления. Возле одного из домов на улице 40 лет Победы ночью обнаружен свёрток с веществом белого цвета, идентифицированное как наркотик метадон в крупном размере.

Потерпевшая заявила, что приобретала вещества для личного потребления через интернет. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса РФ (незаконное хранение наркотиков в крупном размере). Продолжается расследование обстоятельств случившегося.

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