В Тольятти полиция задержала женщину по подозрению в хранении наркотиков

Сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Тольятти задержана 42-летняя женщина, ранее судимая за аналогичные преступления. Возле одного из домов на улице 40 лет Победы ночью обнаружен свёрток с веществом белого цвета, идентифицированное как наркотик метадон в крупном размере.