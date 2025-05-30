Небензя подчеркнул, что и нынешнее заседание созвали не ради мира, а чтобы не дать «сдуться» якобы демократическому образу Украины, который поддерживает Запад. Все ради того, чтобы не дать США выйти из проекта «Украина — анти-Россия» и продолжить конфликт настолько, насколько можно.