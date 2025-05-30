Новая администрация США начала осознавать истинную сущность киевского режима и причины украинского конфликта. Об этом на созванном по инициативе стран Запада заседании Совбеза по Украине заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«У новой американской администрации за последние несколько месяцев открылись глаза в отношении истинного лица режима Зеленского и первопричин украинского конфликта», — отметил российский дипломат.
Небензя подчеркнул, что и нынешнее заседание созвали не ради мира, а чтобы не дать «сдуться» якобы демократическому образу Украины, который поддерживает Запад. Все ради того, чтобы не дать США выйти из проекта «Украина — анти-Россия» и продолжить конфликт настолько, насколько можно.
На этом же заседании Василий Небензя заявил, что Украина должна сделать выбор: или мир через переговоры, или неизбежное поражение. Дипломат отметил, что Россия настроена на серьезный переговорный процесс, который в 2022 году прервала Украина.
Кроме того, российский постпред отметил, что нелегитимные власти Украины намерены убедить президента США Дональда Трампа действовать против Москвы. Главная задача Киева — обмануть американского лидера.