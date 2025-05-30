В тепличном комплексе под Волгоградом объявлен карантин

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкии, в связи с этим на территории тепличного комплекса установлена карантинная фитосанитарная зона, введен карантинный фитосанитарный режим и наложен карантинный режим по вирусу мозаики пепино. Речь идет, уточнили в ведомстве, о земельных участках общей площадью 101 гектар.
Надзорный орган поручил собственнику указанных земель проводить обследование визуальным методом на предмет наличия очагов заболевания.
Точный срок карантинных ограничений Россельхознадзор не называет. Однако, как говорится в информационном письме ведомства, первые проверки территории тепличного хозяйства на наличие опасного вируса будут проведены не ранее 20 марта 2026 года.
Добавим, что распространяется это опасное карантинное заболевание растений через зараженные инструменты, обувь, одежду, руки и контакт между растениями. Переносчиками вируса мозаики пепино может стать тля, белокрылка и шмели, используемые для опыления в промышленном производстве томатов. В условиях теплицы вирус передается через корни посредством питательных растворов.