В тепличном комплексе под Волгоградом объявлен карантин

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкии, в связи с этим на территории тепличного комплекса установлена карантинная фитосанитарная зона, введен карантинный фитосанитарный режим и наложен карантинный режим по вирусу мозаики пепино. Речь идет, уточнили в ведомстве, о земельных участках общей площадью 101 гектар.