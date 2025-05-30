В Госдуме назвали условие раздельного обучения мальчиков и девочек

Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал идею раздельного воспитания девочек и мальчиков в России, при этом подчеркнув, что нововведение не должно быть повсеместным. Об этом он сказал в комментарии aif.ru.
Ранее иерей Фёдор Лукьянов, глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, выступил с предложением вернуть в российские школы раздельное обучение мальчиков и девочек, как это было в Российской империи.
«Я считаю, что это можно и нужно вводить, но не повсеместно. Где-то можно, где-то нет. Обязательного раздельного воспитания быть не должно», — сказал Милонов.
Парламентарий отметил, что положительный опыт, который говорит о том, что раздельное воспитание позволяет повысить эффективность образовательного процесса, действительно существует.
«Но опять же, есть разные дети, разные подростки, с разными, условно говоря, возможностями и талантами. Для кого-то лучше раздельно учиться, кого-то лучше совместно учить», — подытожил депутат.
Как сообщалось, в России в некоторых школах проходит пилотный проект — уроки «Моя семья», в рамках которых есть раздельное обучение мальчиков и девочек.