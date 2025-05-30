В Омской области запланирован капитальный ремонт четырех мостов

В трех районах Омской области пройдет ремонт автомобильных мостов. Уже в этом году планируется осуществить реконструкцию мостов через реку Оша в деревне Плахино и селе Строкино. Оба сооружения находятся в пределах Колосовского района. Общая сумма выделенных средств на ремонт составит 37 млн рублей.
29 мая 2025 года на портале госзакупок появилась информация по требуемой документации для дальнейшего капитального ремонта сооружений в Калачинском и Большеуковском районах. Подряды предполагают подготовку проектной и рабочей документации на капитальный ремонт моста через реку Омь — на участке автодороги «Калачинск — Архангелка», а также на капитальный ремонт моста через реку Ук — на участке автодороги «Тюкалинск — Большие Уки». Работы по подготовке документации оцениваются в 17 млн рублей. На их проведение отводится порядка 5 месяцев.
Добавим, что с 26 мая 2025 года введен ряд ограничений на проезд по 51 мосту в 12 районах Омской области, так как указанные объекты находятся в неудовлетворительном состоянии. Ограничения будут действовать год и предусматривают проезд транспортных по мостам не выше определенной массы — от 15 до 20 тонн.