В Омской области запланирован капитальный ремонт четырех мостов

29 мая 2025 года на портале госзакупок появилась информация по требуемой документации для дальнейшего капитального ремонта сооружений в Калачинском и Большеуковском районах. Подряды предполагают подготовку проектной и рабочей документации на капитальный ремонт моста через реку Омь — на участке автодороги «Калачинск — Архангелка», а также на капитальный ремонт моста через реку Ук — на участке автодороги «Тюкалинск — Большие Уки». Работы по подготовке документации оцениваются в 17 млн рублей. На их проведение отводится порядка 5 месяцев.