Миграция косуль и лосей началась в Новосибирской области

В Новосибирской области началась миграция сибирских косуль и лосей. Поэтому этих копытных сейчас можно чаще встретить на дорогах. Об этом предупредили в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии.
— С наступлением весны животные начинают переходить на новые места обитания. Их маршруты сезонного и суточного перемещения проходят через дороги. Данные обстоятельства влияют на то, что пик активности ДТП с участием животных, приходится на май и продолжается до первой половины июля, — добавили в ведомстве.
Поэтому водителей просят ездить по дорогам с такой скоростью, которая позволит вовремя заметить и среагировать на возможное появление копытного на дороге. Особенно важно соблюдать скоростной режим вблизи лесных массивов и в сумерки.