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Миграция косуль и лосей началась в Новосибирской области

Из-за этого водителей призывают быть внимательнее на дорогах.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области началась миграция сибирских косуль и лосей. Поэтому этих копытных сейчас можно чаще встретить на дорогах. Об этом предупредили в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии.

— С наступлением весны животные начинают переходить на новые места обитания. Их маршруты сезонного и суточного перемещения проходят через дороги. Данные обстоятельства влияют на то, что пик активности ДТП с участием животных, приходится на май и продолжается до первой половины июля, — добавили в ведомстве.

Поэтому водителей просят ездить по дорогам с такой скоростью, которая позволит вовремя заметить и среагировать на возможное появление копытного на дороге. Особенно важно соблюдать скоростной режим вблизи лесных массивов и в сумерки.