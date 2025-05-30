Миграция косуль и лосей началась в Новосибирской области

— С наступлением весны животные начинают переходить на новые места обитания. Их маршруты сезонного и суточного перемещения проходят через дороги. Данные обстоятельства влияют на то, что пик активности ДТП с участием животных, приходится на май и продолжается до первой половины июля, — добавили в ведомстве.