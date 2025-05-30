В нацпарке Челябинской области зацвела таёжная лиана

— Увидеть лианы можно не только в тропических лесах, а, например, на ветках пихты, куда княжик сибирский взбирается при помощи ползучих бороздчатых стеблей, — рассказали сотрудники «Таганая».
Таёжную лиану легко узнать по нежным белым колокольчатым цветкам. Благодаря им у растения есть и другие названия — княжик красивый и княжик прекрасный.
— Но красота эта ядовита. И хотя во многих странах знахари применяют княжик для лечения некоторых недугов, лучше его всё-таки не трогать, — отметили в нацпарке.