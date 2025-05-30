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В Самаре приведут в порядок дом В. Л. Шихобаловой 1898 года на улице Венцека

В Самаре будет восстановлен один из памятников архитектуры — Дом Шихобаловой.

В Самаре будет восстановлен один из памятников архитектуры — Дом Шихобаловой.

Дом построен в 1898 году. Принадлежал жене знаменитого самарского купца Павла Шихобалова. Здание расположено недалеко от другого владения семьи — Дома с Атлантами — на пересечении Молодогвардейской и Венцека.

На данный момент в доме находится стоматология.

Как отмечается в акте регионального ГИООКН, проект восстановления прошел все необходимые проверки 20 мая 2025 года.

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