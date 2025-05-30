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70 автомобилей такси в Самаре к 1 июня украсят рисунки детей

Сервис такси вместе с благотворительным фондом «Помощь рядом» обновят дизайн более 70 автомобилей тарифа «Детский» в Самаре, украсив их рисунками детей из некоммерческих организаций.

Сервис такси вместе с благотворительным фондом «Помощь рядом» обновят дизайн более 70 автомобилей тарифа «Детский» в Самаре, украсив их рисунками детей из некоммерческих организаций.

Эти рисунки созданы подопечными благотворительной организации «Вера Надежда Любовь», которая проводит бесплатные реабилитационные и адаптационные курсы для детей с инвалидностью.

В проекте также участвуют еще 9 НКО-партнеров «Помощи рядом», включая фонды «Обнажённые сердца», «Солнечные дети», «Фонд Хабенского», «Счастье слышать», «Дети Марии», «Юнити», «Нить добра», «Добрый-Юг» и «Звезда».

Цель проекта — поддержать НКО, помогающие детям с тяжелыми заболеваниями, особенностями здоровья и развития или оказавшимся в трудных жизненных ситуациях.

В рамках программы «Поездки для НКО» в 2024 году было организовано почти 136 тысяч поездок для детей, а за первый квартал 2025 года — более 44 тысяч.

Розыгрыш уникальных призов для подписчиков «МК в Самаре» в Telegram и Дзене до 1 июня!