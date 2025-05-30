Сотрудника Пентагона арестовали за попытку передачи секретной информации

В США задержан гражданский сотрудник Разведывательного управления Минобороны, подозреваемый в попытке передачи секретной информации иностранному государству. Об этом сообщило Министерство юстиции США в официальном заявлении в четверг.
28-летний IT-специалист Нэйтан Вилас Латч, работавший в РУМО с 2019 года, был арестован в Вирджинии при попытке передать засекреченные сведения. Как выяснилось, предполагаемый получатель информации на самом деле оказался агентом ФБР, работавшим под прикрытием.
По данным следствия, Латч в марте 2025 года анонимно предложил свои услуги представителям «дружественного иностранного правительства». В обоснование своих действий он ссылался на несогласие с политикой нынешней американской администрации. В качестве вознаграждения фигурант требовал предоставления иностранного гражданства и материальной компенсации.
В ведомстве подчеркивают, что реальной утечки секретных данных не произошло. Первое судебное заседание по делу Латча назначено на 30 мая.
Как KP.RU писал ранее, американский гражданин погиб во время попытки захвата легкомоторного воздушного судна с 14 пассажирами на борту. Сообщается, что во время попытки захвата самолета он был вооружен холодным оружием.