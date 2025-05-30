Сотрудника Пентагона арестовали за попытку передачи секретной информации

По данным следствия, Латч в марте 2025 года анонимно предложил свои услуги представителям «дружественного иностранного правительства». В обоснование своих действий он ссылался на несогласие с политикой нынешней американской администрации. В качестве вознаграждения фигурант требовал предоставления иностранного гражданства и материальной компенсации.