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В Краснодаре на несколько часов ограничат движение по улице Береговой

В Краснодаре ограничат движение по улице Береговой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Ограничения коснутся участка от улицы Кубанская Набережная до въезда в парк им. 30-летия Победы. Они будут действовать 1 июня с 6:00 до 17:00.

Данная мера необходима в связи с проведением мероприятия, посвященного празднованию Международного дня защиты детей. Также этот участок освободят от припаркованного транспорта. На время введения ограничений там установят соответствующие дорожные знаки.

«Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара просит водителей быть внимательными и заранее планировать свой маршрут с учётом изменений», — говорится в сообщении мэрии.