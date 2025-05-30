В Краснодаре на несколько часов ограничат движение по улице Береговой

Ограничения коснутся участка от улицы Кубанская Набережная до въезда в парк им. 30-летия Победы. Они будут действовать 1 июня с 6:00 до 17:00.



Данная мера необходима в связи с проведением мероприятия, посвященного празднованию Международного дня защиты детей. Также этот участок освободят от припаркованного транспорта. На время введения ограничений там установят соответствующие дорожные знаки.