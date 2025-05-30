Дудаев опроверг «чеченский след» в подрыве ветерана СВО в Ставрополе

Министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев опроверг сообщения о причастности выходцев с Кавказа к подрыву ветерана спецоперации Заура Гурциева. Он заявил, что информация о «чеченском следе» является дипфейком и не соответствует действительности.
Дудаев продемонстрировал видео, где губернатору Ставрополья Владимиру Владимирову якобы приписываются слова о межнациональной вражде как мотиве преступления. В другом ролике люди, представившиеся соседями погибшего, высказывают подозрения в адрес кавказцев.
Министр пояснил в своем Telegram-канале, что оба видео были смонтированы. Речь губернатора взята из старой записи 2023 года, где он комментировал нападение собак, а «соседями» оказались жители Подмосковья, обращавшиеся к президенту по другому поводу. Дудаев назвал это провокацией украинских спецслужб с использованием ИИ.
— К моей старой записи подрисовали звук с «версиями» о трагедии, произошедшей с Зауром Александровичем Гурциевым. Заявляю: это подделка, — написал сам губернатор Владимиров в Telegram-канале.
В ночь на 29 мая во дворе дома на улице Чехова в Ставрополе при взрыве погиб заммэра города Заур Гурциев. Предварительно, бомбу принес его сосед. Когда мужчины оказались рядом, устройство активировалось. Рассматривается версия о теракте со стороны Украины. Гурциев руководил воздушной частью при освобождении Мариуполя и знал, что находится в списке целей киевских спецслужб. «Вечерняя Москва» узнала подробности убийства заммэра.