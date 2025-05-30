Дудаев опроверг «чеченский след» в подрыве ветерана СВО в Ставрополе

В ночь на 29 мая во дворе дома на улице Чехова в Ставрополе при взрыве погиб заммэра города Заур Гурциев. Предварительно, бомбу принес его сосед. Когда мужчины оказались рядом, устройство активировалось. Рассматривается версия о теракте со стороны Украины. Гурциев руководил воздушной частью при освобождении Мариуполя и знал, что находится в списке целей киевских спецслужб. «Вечерняя Москва» узнала подробности убийства заммэра.