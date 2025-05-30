Осуждённый певец Шарлот задолжал крупную сумму по кредитам и налогам

«Задолженность есть. Речь идёт о неоплаченных кредитах, а также налогах и сборах. Сейчас сумма превышает 240 тыс. рублей», — сказал собеседник ТАСС.
В отношении Шарлота возбуждено три исполнительных производства в период с апреля 2024 года по май 2025 года. Одно из них связано с долгом по кредиту в размере 135 595 рублей 68 копеек, а два других — с неуплатой налогов и сборов, включая пени, на общую сумму около 106 тысяч рублей.
Напомним, в отношении певца Эдуарда Шарлота заведено четыре уголовных дела. К примеру, артист порвал георгиевскую ленту, записал трек о падении курса рубля на мотив песни «День Победы» и сжёг российский паспорт. В том числе и за этот поступок Самарский областной суд приговорил его к пяти годам и шести месяцам колонии-поселения. При этом он несколько раз пытался обжаловать приговор, однако суд оставлял решение неизменным.