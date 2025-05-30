Осуждённый певец Шарлот задолжал крупную сумму по кредитам и налогам

В отношении Шарлота возбуждено три исполнительных производства в период с апреля 2024 года по май 2025 года. Одно из них связано с долгом по кредиту в размере 135 595 рублей 68 копеек, а два других — с неуплатой налогов и сборов, включая пени, на общую сумму около 106 тысяч рублей.