Магнитная буря накроет Россию 31 мая: прогноз, как защититься

Эксперты отмечают, что в последние годы наблюдается рост солнечной активности, который является частью естественного цикла Швабе. Так, большую часть времени магнитосфера находится в стабильном состоянии, однако повышенная солнечная активность может привести к возмущениям геомагнитного поля. В последние годы солнечная активность и, как следствие, магнитные бури стали более интенсивными, чем раньше. Это объясняется тем, что солнечная активность — циклический процесс, и сейчас наблюдается ее рост, который в дальнейшем сменится спадом.