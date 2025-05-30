Легионеры тольяттинского «Акрона» сыграют за свои сборные в июне

Стало известно, кто из «красно-черных» продлит сезон за счет выступлений за национальные команды.
К Черногории присоединится 29-летний полузащитник Стефан Лончар. В планах — квалификационный матч в Чехии и «товарняк» с Арменией (12+). В минувшем розыгрыше РПЛ и Кубка забил за «Акрон» шесть мячей и отдал столько же голевых.
В расположение Румынии прибудет защитник «молодых и звонких» Йонуц Неделчару. Сыграет против Австрии и Кипра в рамках европейской квалификации на Чемпионат мира — 2026 (12+). В 13 встречах за волжан отметился двумя «горчичниками».
А на матчи с Кабо-Верде отправится 23-летний форвард Жилсон Беншимол. Его планируют поставить на матч с Грузией в Кутаиси (12+).
«В июне “креолы” не сыграют в матчах квалификации на ЧМ-2026: ключевые баталии запланированы на начало осени. У кабовердианцев впервые в истории есть отличные шансы попасть в основной турнир главного международного соревнования», — подчеркнули представители «Акрона».
Состав боливийцев пополнит 25-летний защитник Роберто Фернандес. Летом пройдут игры с Венесуэлой и Чили. Это будут матчи отборочные матчи на ЧМ от Южной Америки (12+).
Также за Македонию и белорусскую молодежку сыграют отданные в аренду Боян Димоски и Никита Баранок соответственно. У первого пройдут игры против Бельгии и Казахстана, а у второго — со сверстниками из Азербайджана и Поднебесной (12+).
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