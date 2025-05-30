Более 30 детей, находившихся в России без взрослых, вернули на родину

Она отметила, что обратилась в Государственную Думу с инициативой о необходимости изменений в законодательстве, касающемся правил пересечения границы несовершеннолетними детьми из других государств, особенно стран СНГ. По итогам обращения депутат Госдумы Леонид Калашников организовал круглый стол с участием представителей МВД, УФСИН, ФТС, ФНС, а также федеральных уполномоченных по правам человека и по правам ребенка.