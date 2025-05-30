Более 30 детей, находившихся в России без взрослых, вернули на родину

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Более 30 детей, находящихся в России без взрослых, были возвращены из столицы на родину в 2024 году, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
«Проблема касается именно безнадзорных несовершеннолетних, на депортацию которых государство тратит значительные ресурсы. Только за прошлый год Центром (временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей — ред.) было возвращено на родину 36 таких подростков», — рассказала Ярославская.
Она отметила, что обратилась в Государственную Думу с инициативой о необходимости изменений в законодательстве, касающемся правил пересечения границы несовершеннолетними детьми из других государств, особенно стран СНГ. По итогам обращения депутат Госдумы Леонид Калашников организовал круглый стол с участием представителей МВД, УФСИН, ФТС, ФНС, а также федеральных уполномоченных по правам человека и по правам ребенка.
«Все участники поддержали необходимость изменений. Сегодня несовершеннолетние иностранцы могут пересекать границу без сопровождения взрослых или по доверенности с любым взрослым, что создает риски появления безнадзорных детей, нарушающих законы и попадающих в Центры временного содержания», — пояснила Ярославская.
Омбудсмен добавила, что были высказаны опасения, как это скажется на тех детях, которые приезжают в Россию на обучение или лечение. «Я считаю, что такие случаи легко подтвердить документально, и они не должны попадать под ограничения», — подчеркнула Ярославская.