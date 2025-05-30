Взятые в плен бойцы ВСУ в Часовом Яре две недели помогали российским бойцам

Сообщается, что украинские военные вводили свое руководство по радиостанции в заблуждение сообщениями о том, что полностью контролируют обстановку. Таким образом они помогали бойцам 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии проводить зачистку зданий, рассказали в подразделении.