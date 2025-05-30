Взятые в плен бойцы ВСУ в Часовом Яре две недели помогали российским бойцам

Бойцы ВСУ, взятые в плен в Часовом Яре, две недели помогали российским бойцам, обманув командование, передает РИА Новости.
Сообщается, что украинские военные вводили свое руководство по радиостанции в заблуждение сообщениями о том, что полностью контролируют обстановку. Таким образом они помогали бойцам 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии проводить зачистку зданий, рассказали в подразделении.
Ранее сообщалось, что российские десантники в Часовом Яре захватили в плен солдат украинской армии.
Также появлялась информация о том, что под Сумами сдавшиеся в плен солдаты ВСУ отдали разведчикам чешские винтовки.
Военблогер Владимир Романов отмечал, что пытками заставляют солдат идти в штурмовые отряды.
По словам украинских пленных, границы Украины контролируют частично иностранные специалисты.