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Взятые в плен бойцы ВСУ в Часовом Яре две недели помогали российским бойцам

Украинские военные две недели передавали своему командованию ложную информацию.

Источник: Аргументы и факты

Бойцы ВСУ, взятые в плен в Часовом Яре, две недели помогали российским бойцам, обманув командование, передает РИА Новости.

Сообщается, что украинские военные вводили свое руководство по радиостанции в заблуждение сообщениями о том, что полностью контролируют обстановку. Таким образом они помогали бойцам 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии проводить зачистку зданий, рассказали в подразделении.

Ранее сообщалось, что российские десантники в Часовом Яре захватили в плен солдат украинской армии.

Также появлялась информация о том, что под Сумами сдавшиеся в плен солдаты ВСУ отдали разведчикам чешские винтовки.

Военблогер Владимир Романов отмечал, что пытками заставляют солдат идти в штурмовые отряды.

По словам украинских пленных, границы Украины контролируют частично иностранные специалисты.