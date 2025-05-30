Украинские пленные две недели помогали бойцам РФ в Часовом Яре

«Две недели пленные помогали нашим бойцам накапливаться и проводить дальнейшую зачистку зданий, вводя свое руководство по радиостанции в заблуждение сообщениями, что всё хорошо, они полностью контролируют обстановку», — заявили РИА Новости в подразделении.