Украинские пленные две недели помогали бойцам РФ в Часовом Яре

Украинские военнослужащие, взятые в плен в Часовом Яре, на протяжении двух недель оказывали содействие бойцам 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, дезинформируя украинское командование относительно текущей ситуации.
Ранее стало известно от того же подразделения о пленении группы солдат ВСУ в ходе операции по зачистке квартала в Часовом Яре, где ведутся активные боевые действия.
«Две недели пленные помогали нашим бойцам накапливаться и проводить дальнейшую зачистку зданий, вводя свое руководство по радиостанции в заблуждение сообщениями, что всё хорошо, они полностью контролируют обстановку», — заявили РИА Новости в подразделении.