Канатную дорогу на Ай-Петри в Крыму закрыли на неопределенный срок

В туристическом центре добавили, что экскурсионные автобусы продолжают курсировать по Бахчисарайскому шоссе. Таким образом люди могут добраться на плато Ай-Петри. Кроме того, туда можно подняться по живописному экскурсионному маршруту. Это займет около двух часов. Маршрут предусматривает три остановки: водопад Учан-Су, Черепашье озеро и серебряная беседка. На спуск потребуется примерно 1,5 часа.