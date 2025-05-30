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Канатную дорогу на Ай-Петри в Крыму закрыли на неопределенный срок

Это произошло по техническим причинам.

Источник: Комсомольская правда

Канатную дорогу на Ай-Петри в Крыму закрыли на неопределенный срок, это произошло по техническим причинам. Об этом сообщается в Telegram-канале горного тематического парка.

«Безопасность наших гостей — это наш главный приоритет, и мы вынуждены приостановить работу, чтобы обеспечить надежную эксплуатацию», — говорится в сообщении.

В туристическом центре добавили, что экскурсионные автобусы продолжают курсировать по Бахчисарайскому шоссе. Таким образом люди могут добраться на плато Ай-Петри. Кроме того, туда можно подняться по живописному экскурсионному маршруту. Это займет около двух часов. Маршрут предусматривает три остановки: водопад Учан-Су, Черепашье озеро и серебряная беседка. На спуск потребуется примерно 1,5 часа.