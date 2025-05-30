Взятые в плен в Часовом Яре солдаты ВСУ две недели помогали российским бойцам 331-го гвардейского парашютно-десантного полка. Они передавали украинскому командованию ложную информацию об обстановке на позициях.
— Две недели пленные помогали нашим бойцам накапливаться и проводить дальнейшую зачистку зданий, вводя свое руководство по радиостанции в заблуждение сообщениями, что все хорошо, они полностью контролируют обстановку, — рассказали солдаты в подразделении, передает РИА Новости.
Боец ВСУ Сергей Беляков, который попал в российский плен, рассказал, что ушел на фронт из-за того, что его унижали в тюрьме. Он также рассказал, что нанес себе наколку в виде свастики и лишь потом задумался о том, что его дед воевал за СССР.
В селе Разлив на Южно-Донецком направлении украинские военные расстреляли двоих пленных российских солдат. Расстрел, по словам местной жительницы, произошел открыто, прямо на улице, и носил показательный характер. Другие украинские солдаты применяли газ против мирных жителей в Курской области и обстреливали подвалы.