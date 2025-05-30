Церемония прощания с убитыми в резне подростками проходит в Байкальске

В Байкальске Иркутской области в пятницу, 30 мая, проходит церемония прощания с двумя подростками, погибшими во время празднования дня рождения в дачном доме.
Прощание проходит в Свято-Троицком храме. Проститься с подростками пришли родственники, друзья и их одноклассники.
Во время церемонии нескольким подросткам стало плохо, потребовалась помощь медиков. Одна из девушек потеряла сознание — взрослые отнесли ее к машине скорой помощи, передает ТАСС.
Трагедия произошла в ночь с 27 на 28 мая. Подросток устроил поножовщину на дне рождения подруги в Байкальске. Когда на место происшествия приехала полиция, подозреваемый открыл в доме газ и устроил взрыв. В результате пять детей погибли, в том числе сам нападавший, еще четверо пострадали.
Следственный комитет по Иркутской области позже сообщил о возбуждении уголовного дела по факту случившегося. Кроме того, глава отделения ведомства Анатолий Ситников сообщил, что спиртное подросткам купил 18-летний юноша. Позже выяснилось, что напавший угрожал убийством 14-летней девочке, которая не ответила на его приставания и заявила о том, что он не сможет решиться на такой шаг. Подробности трагедии — в материале «Вечерней Москвы».