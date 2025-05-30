В Самаре телефонный мошенник похитил 500 тысяч рублей у пенсионерки

Сотрудники полиции задержали 23-летнего жителя Самары, подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам. Мужчина признался, что откликнулся на предложение заработать в мессенджере, передавая чужие деньги на банковские счета за вознаграждение.
В марте текущего года 62-летняя женщина, проживающая в сельской местности, стала жертвой мошеннической схемы. Потерпевшая перевела сбережения курьеру, прибывшему под видом сотрудника госструктур, потеряв 500 тысяч рублей.
Работа велась по горячим следам: оперативники просмотрели многочисленные видеозаписи с камер наблюдения, опросили свидетеля-перевозчика и выяснили всю цепочку передачи денег.
Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Проводятся мероприятия по поиску остальных участников преступной группы и проверке подозреваемого на причастность к другим аналогичным случаям.
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